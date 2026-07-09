AER califica de «despropósito inxustificable» la Feria de Abril de Redondela

La Agrupación de Electores de Redondela (AER), socios del gobierno local de Digna Rivas, se han sumado a las críticas por la financiación pública de la Feria de Abril celebrada el pasado fin de semana en la localidad.

Desde AER califican de «despropósito inxustificable» este espacio temático dedicado a la cultura y gastronomía andaluza, y censuran a sus socios de gobierno por asumir el coste de la carpa instalada en el campo da feira, por valor de 4.000 euros, «aos que habería que engadir o custo do persoal municipal para a instalación e mesmo o consumo de electricidade».

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La formación asamblearia considera esta propuesta cultural como «unha actividade totalmente fóra de lugar en Redondela, sen tradición, sen arraigamento, e en absoluto demandado pola veciñanza» y subraya que generó protestas del comercio por la pérdida de estacionamiento en el campo da feira durante casi una semana.