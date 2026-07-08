Redondela intensifica el control y retirada de los coches abandonados

El Concello de Redondela, a través de un plan conjunto entre la Concejalía de Seguridade Cidadá y la Xefatura da Policía Local, desarrolla de forma intensiva una campaña contra el abandono de vehículos en la vía pública. Esta medida busca liberar plazas de estacionamiento, garantizar la salubridad de las calles y mejorar la seguridad vial y la imagen urbana en todo el término municipal.

Las primeras actuaciones y notificaciones directas a los titulares se centraron en la rúa do Muro, donde los agentes de la Policía Local abrieron expediente a una docena de vehículos tras constatar, mediante actas de seguimento de un mínimo de dos meses, su aparente estado de abandono. Esta fase inicial de la campaña está siendo un éxito de concienciación, puesto que varios de esos coches ya fueron retirados de forma voluntaria por sus propios dueños tras recibir el requirimiento oficial del Concello.

Una furgoneta abandonada en un vial de Redondela. / FdV

La alcaldesa, Digna Rivas, explica que con estas actuaciones «damos resposta a unha demanda dos residentes en zonas con alta densidade de tráfico» y señaló que «un coche abandonado non é só un problema estético ou de falta de aparcamento; convértese nun foco de insalubridade, lixo e perigo para os peóns». La regidora también hace un llamamento «á responsabilidade cidadá para evitar que a vía pública sexa utilizada como un desguace improvisado».

Último aviso legal en el BOE

Paralelamente, el procedimiento administrativo sigue su curso legal para aquellos casos en los que resultó imposible localizar o notificar a sus propietarios por vía directa. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el anuncio oficial para dos turismos localizados en la avenida Ernestina Otero y en el Camiño da Tafona. El plazo finalizará el próximo lunes 13 de julio. Desde el Concello advierten de que, si en esa fecha los titulares no presentan alegaciones ni proceden a la retirada de los coches (previo abono de las tasas correspondientes), ambos turismos serán declarados oficialmente como Residuos Sólidos Urbanos (RSU) al amparo de la Lei de Residuos de Galicia. Una vez dictada esta resolución, el Concello procederá a su retirada con una grúa y a su posterior despiezamiento y destrucción definitiva en un centro autorizado de reciclaje, repercutiendo todos los custes económicos a los propietarios.

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Las sanciones a las que se exponen los propietarios son multas por abandono que van desde los 751 euros hasta los 1.500 euros, pudiéndose imponer multas coercitivas repetitivas de hasta 3.000 euros. El titular debe pagar también obligatoriamente la tasa de la grúa, los costes de depósito y los gastos del traslado y destrucción en el desguace.