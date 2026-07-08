Laboral
La CIG denuncia retrasos en el pago de las nóminas del Servizo de Axuda no Fogar de Redondela
La situación se produce después de que el pleno municipal rechazara la prórroga de un año a la concesionaria propuesta por el gobierno local
La CIG-Servizos denunció ayer la "irresponsabilidade" del Concello de Redondela en la gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), cuyo contrato con Idades, la empresa concesionaria, remató el pasado 1 de junio, provocando los primeros impagos de salarios al personal.
La situación se produce después de que el pleno municipal rechazara la prórroga de un año propuesta por el gobierno local, por lo que las trabajadoras prestan el servicio con el contrato caducado. Como consecuencia de esto, algunos miembros del personal aún no cobró la nómina de junio. Desde la CIG solicitaron una reunión con la Alcaldía y Servizos Sociais hace un mes para abordar el futuro del SAF, "da que aínda non tivemos resposta", critican. Ante esta situación exigen "que se aclare a situación na que se atopa a relación contractual e o estado de redacción dos pregos de condicións do concurso de licitación do servizo".
Por último advierten que la "irresponsabilidade" delgobierno local en la gestión del SAF "non pode afectar ao desenvolvemento do traballo prestado polo persoal, como tampouco xerar incertezas entre as persoas usuarias".
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