Policía y Protección Civil se unen al rastreo de Redondela en busca de la viguesa desaparecida

La denuncia pública de los familiares de María Pereira, la vecina de Vigo de 75 años desaparecida el martes de la semana pasada, por la falta de efectivos y descoordinación entre los cuerpos de seguridad ha tenido respuesta positiva. Varios agentes de la Policía Nacional, de Protección Civil y Policía Local de Redondela, así como medio centenar de voluntarios, se organizaron esta martes para realizar batidas distribuidos en grupos de cinco personas para tratar de localizar a la mujer, diagnosticada con principio de Alzhéimer, de la que nada se sabe desde que salió de su casa en Vigo el lunes 29 de junio.

La Policía Nacional coordinó durante esta tarde las labores tras marcar un punto de encuentro en el restaurante Corisco, en la parroquia redondelana de Santo Estevo de Negros, muy cerca de la aldea de Padrón, donde se registró la última señal de su teléfono móvil hace una semana. A partir de este punto los equipos iniciaron el rastreo en varios grupos, con instrucciones como no dejar más de cinco metros entre las personas que participan en la búsqueda, prestar atención en las zanjas y desniveles, zonas con abundante maleza y llamar puerta por puerta a viviendas por si hubiera buscado cobijo, así como en cualquier cobertizo o garaje.

Dos personas se unen a la búsqueda a caballo para recorrer los montes. / JOSÉ LORES

También un equipo de Protección Civil de Redondela con dos caballos se desplazó hasta el monte Vixiador para recorrer las zonas boscosas y de difícil acceso.

El hermano de la desaparecida, Armando Pereira, así como el hijo, Alexandre Porrúa, mostraron ayer su agradecimiento a los cuerpos de seguridad por atender sus quejas de más efectivos y coordinación para la búsqueda, «aunque llega muy tarde», subrayaron. Asimismo echaron en falta la presencia de equipos de la Guardia Civil, que dispone de medios especializados en rastreo como drones, perros y motos de monte, que consideran que podrían ser de gran ayuda en este caso, ya que gran parte de las zonas en las que se realizan las batidas son rurales y con grandes extensiones de monte. Pese a ello, las esperanzas no decaen y aseguran que «seguiremos buscando hasta que aparezca».