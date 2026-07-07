Pazos exige la reforma integral desde Amoedo a Os Valos

La Plataforma en Defensa da EP-2702 de Pazos de Borbén cuenta con el apoyo del gobierno local de Alternativa Veciñal y de los grupos del PSOE y BNG para trasladar a la Diputación de Pontevedra la necesidad de acometer una actuación integral en todo el tramo de la carretera provincial entre Os Valos y Amoedo. El acuerdo fue adoptado en una reunión convocada por el alcalde de Pazos, Luciano Otero, con el objetivo de sumar esfuerzos y buscar soluciones, pero a la que el PP no quiso asistir.

La plataforma vecinal critica que, después de más de un año desde la firma del convenio anunciado por la Diputación, las obras del primer kilómetro «continúan acumulando atrasos, malia que inicialmente se trasladara que os traballos comezarían nun curto prazo».

Además, consideran insuficiente esta actuación para garantizar la guridad vial en esta carretera, ya que los siete kilómetros restantes del tramo entre Os Valos y Amoedo «seguen sen calendario, sen proxecto coñecido e, o máis preocupante, sen ningún compromiso oficial da Diputación para a súa continuidade». La Plataforma entiende que esta actuación parcial en un tramo de solo un kilómetro no resuelve el problema de fondo y teme que se convierta en un simple parche que pretenda acallar temporalmente una reivindicación histórica sin ofrecer una solución definitiva.

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Otro de los asuntos que más preocupan es la «absoluta falta de diálogo institucional», ya que desde el colectivo vecinal aseguran que ni ellos ni el propio Concello de Pazos ha sido recibido por la Diputación para abordar el futuro de esta carretera, pese a llevar meses de movilizaciones. En este sentido señalan que esta reivindicación «nunca debería converterse nunha batalla política».