El museo Meirande ofrece dos nuevas visitas teatralizadas

La Concejalía de Turismo de Redondela ofrecerá durante la temporada de verano otras dos sesiones de visitas teatralizadas al Centro de Interpretación da Batalla de Rande (Meirande), que se suman a la realizada el pasado mes.

La siguiente sesión está prevista el próximo 25 de julio con dos pases, y otros dos el 29 de agosto, una propuesta cultural y turística que busca acercar la historia local a los vecinos y visitantes de una forma amena y rigurosa.

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Las jornadas cuentan con la participación del grupo de teatro ADC Rande, que será los encargados de dar vida a los personajes. La visita es gratuita y las plazas son limitadas, por lo que para asistir hay que reservar previamente en el teléfono 986 458891 o a través del correo elecrónico museomeirande@redondela.gal.