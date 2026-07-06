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Rescatado un velero a la deriva en el entorno de la Illa de San Simón

La patrullera Río Ladra de la Guardia Civil remolcó a la embarcación hasta su puerto de amarre, en Teis

Islas de San Simón y San Antón.

Islas de San Simón y San Antón. / Marta G. Brea

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R. V.

La Guardia Civil ha rescatado a una embarcación que se encontraba a la deriva con tres personas a bordo y un perro en las inmediaciones de la Illa de San Simón, en la ría de Vigo.

Según ha informado el instituto armado, el suceso tuvo lugar a las 19:55 horas de la tarde del domingo, cuando el servicio marítimo de la Guardia Civil se trasladó al punto tras tener constancia de la incidencia.

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En el punto, la patrullera de la Guardia Civil Río Ladra procedió amarre del velero y a su remolque a su puerto de amarre, el náutico de Teis, en Vigo.

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