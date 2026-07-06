Rescatado un velero a la deriva en el entorno de la Illa de San Simón
La patrullera Río Ladra de la Guardia Civil remolcó a la embarcación hasta su puerto de amarre, en Teis
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La Guardia Civil ha rescatado a una embarcación que se encontraba a la deriva con tres personas a bordo y un perro en las inmediaciones de la Illa de San Simón, en la ría de Vigo.
Según ha informado el instituto armado, el suceso tuvo lugar a las 19:55 horas de la tarde del domingo, cuando el servicio marítimo de la Guardia Civil se trasladó al punto tras tener constancia de la incidencia.
En el punto, la patrullera de la Guardia Civil Río Ladra procedió amarre del velero y a su remolque a su puerto de amarre, el náutico de Teis, en Vigo.
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