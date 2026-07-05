La segunda fase del vial de Trasmañó, pendiente del permiso de Patrimonio

La renovación integral de la Subida a Trasmañó y de la Estrada da Autopista, en Redondela, está pendiente de recibir la autorización de Patrimonio de la Xunta de Galicia, el último trámite administrativo necesario para poder licitar la segunda fase de unas obras que supondrán una inversión cercana a los 400.000 euros. Informó ayer el Concello de Redondela.

El proyecto se desarrollará en dos fases. La primera ya se encuentra en proceso de licitación gracias a una inversión de 137.898 euros financiada con cargo al remanente municipal. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 13 de julio.

La segunda fase contará con un presupuesto aproximado de 264.000 euros, que será financiado a través del Plan Más Provincia de la Diputación de Pontevedra. Esta actuación está pendiente tanto de la concesión definitiva de la subvención como del informe favorable de Patrimonio, requisito imprescindible antes de iniciar el procedimiento de contratación.

En conjunto, ambas fases permitirán renovar cerca de 1,4 kilómetros de vial sobre una superficie superior a los 8.800 metros cuadrados. Los trabajos incluirán la pavimentación con aglomerado asfáltico en caliente, la mejora del drenaje mediante nuevas cunetas y entubados para evitar acumulaciones de agua, el ensanche de la plataforma en los tramos donde resulte posible y la construcción de muros de mampostería para reforzar la estabilidad de la carretera.

Las actuaciones también contemplan la sustitución y ampliación de las barreras de protección, la instalación de reductores de velocidad y nueva señalización, la adecuación del cruce con el Camino de Santiago mediante adoquín de granito, la renovación de las marcas viarias, la reposición de tapas de registro y diversas labores de conservación y limpieza de cunetas y taludes.

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La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, destacó que esta inversión permitirá atender una demanda histórica de vecinos y vecinas de esta zona, mejorando la seguridad vial y la comunicación entre Trasmañó, Cabanas y otras parroquias del municipio. Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Roberto Villar, señaló que el proyecto va más allá del reasfaltado, ya que aborda de forma integral los problemas de drenaje y conservación de la vía para garantizar su durabilidad.