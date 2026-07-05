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Cooperación territorial

Regiones europeas y latinas se inspiran en el sector agroalimentario de la «raia»

La AECT Río Miño coorganiza una misión internacional para analizar los desafíos comúnes del sector a través de sesiones de trabajo y visitas técnicas

Visita técnica de los participantes a la Estación Fitopatolóxica Areeiro.

Visita técnica de los participantes a la Estación Fitopatolóxica Areeiro. / D.P.

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Gabino Porto

Arbo

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño ha ejercido de anfitriona de un encuentro internacional entre representantes de Europa y América Latina para analizar los desafíos comunes del sector agroalimentario. La diversidad de las regiones participantes, desde territorios transfronterizos europeos hasta zonas andinas, amazónicas y alpinas, permitió intercambiar experiencias, comparar soluciones e identificar retos compartidos.

La misión, coorganizada por la AECT Río Miño, se enmarcó en el programa International Urban and Regional Cooperation (IURC), financiado por la Unión Europea para impulsar la cooperación entre ciudades y regiones de distintos continentes. En ella participaron representantes institucionales, técnicos, académicos y empresariales de la eurorregión del Miño, Mendoza, Bozen-South Tyrol, Amazonas, Loreto y Tacna.

Durante toda la semana, los asistentes combinaron sesiones de trabajo con visitas técnicas a diferentes municipios de Galicia y del norte de Portugal. El programa se estructuró en torno a tres grandes ejes: la innovación y la transición digital en el sector agroalimentario, la comercialización e internacionalización de los productos y la valorización del territorio a través del vino, la gastronomía y las producciones locales.

Las reuniones sirvieron para debatir sobre transferencia de conocimiento, digitalización, inteligencia artificial, economía circular, modelos de innovación y cooperación entre administraciones como herramientas para reforzar la competitividad y la sostenibilidad de los territorios rurales y de frontera.

En Galicia, la delegación visitó la Estación Fitopatolóxica Areeiro, en Pontevedra; la bodega Paco & Lola, en Meaño; Bodegas Terras Gauda, en O Rosal, y el Centro de Interpretación de la Lamprea y el Vino, en Arbo. En Portugal conocieron el Solar do Alvarinho, en Melgaço; la Fortaleza de Valença; el Monção Habitat Criativo y la Feira do Alvarinho de Monção, donde comprobaron sobre el terreno las estrategias de promoción de los productos agroalimentarios de Galicia y del norte de Portugal.

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La misión concluyó reforzando las relaciones entre los territorios participantes e identificando nuevas oportunidades de cooperación internacional para impulsar la innovación y el desarrollo del sector agroalimentario.

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