Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord de temperatura en VigoFamilias con hijos con autismoNegocios con historia en VigoConcierto LeivaMultas aparcamiento playasCalendario LaLiga
instagramlinkedin

Festival

El Peirao de Arcade, escenario activo de danza contemporánea

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. P.

Soutomaior

La Carballeira do Peirao de Arcade acoge hoy la tercera edición del Festival de Danza Contemporánea O Rebulir, una cita que se consolida como una de las principales propuestas culturales del verano en Soutomaior. El certamen busca acercar la danza contemporánea a nuevos públicos y convertir el espacio público en un punto de encuentro entre la creación artística, la naturaleza y la ciudadanía.

La programación comenzará a las 19.15 horas con «Estender como se poidera», de Julia Laport. A las 19.45 horas será el turno de «Velaiquich Amoorch!», del Colectivo D’Elas, mientras que a las 20.15 horas se representará «Diz-me, meu amor», de Raquel Ferradás y María de Vicente. La jornada concluirá entre las 20.30 y las 21.00 horas con el coloquio «O falar da danza», un espacio de diálogo entre artistas y público para reflexionar sobre los procesos creativos y la realidad de la danza contemporánea. n

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La familia de la amazona de Tomiño de 23 años que sufrió un traumatismo craneoncefálico pide ayuda para su rehabilitación
  2. Evacuado en helicóptero un bañista de Viñó (Cangas) tras un infarto y con solo dos médicos en el PAC
  3. Vigo supera su récord absoluto de temperatura en julio, con 39,1º y Salceda marca la máxima de Galicia con 40,2º
  4. Brais Méndez se muda a la MLS
  5. Smoke on Castrelos: Deep Purple inaugura el ciclo de conciertos a golpe de rock
  6. Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
  7. Un coche de alta gama arde en la AP-9 a su paso por Mos mientras circulaba en sentido Vigo
  8. Nuevo paso para saldar una «deuda histórica» con Vigo: el Concello cede la parcela para la Biblioteca del Estado

Natalia González, candidata del PSOE a la alcaldía de Ourense : «hay que rescatar la ciudad de la parálisis, con un gobierno serio»

Natalia González, candidata del PSOE a la alcaldía de Ourense : «hay que rescatar la ciudad de la parálisis, con un gobierno serio»

Un experto constata la «reducción profunda y sostenida» de la siniestralidad de tráfico tras un pionero radar de tramo en la N-525 en Ourense

Un experto constata la «reducción profunda y sostenida» de la siniestralidad de tráfico tras un pionero radar de tramo en la N-525 en Ourense

Costas informa en contra de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Cangas

Costas informa en contra de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Cangas

Cocina marinera contra la ola de calor en A Guarda

Cocina marinera contra la ola de calor en A Guarda

Insuflar vida a Peinador, una prioridad sin condiciones ni excusas

Insuflar vida a Peinador, una prioridad sin condiciones ni excusas

A Guarda celebra su Festa da Langosta: cocina marinera contra la ola de calor

A Guarda celebra su Festa da Langosta: cocina marinera contra la ola de calor

Dos gurús para el balón parado

Dos gurús para el balón parado

La euforia bursátil hace más ricos a los ricos: casi 600 gallegos ganaron 833 millones en solo un año por la lluvia de dividendos y acciones en empresas

La euforia bursátil hace más ricos a los ricos: casi 600 gallegos ganaron 833 millones en solo un año por la lluvia de dividendos y acciones en empresas
Tracking Pixel Contents