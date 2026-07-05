Festival
El Peirao de Arcade, escenario activo de danza contemporánea
La Carballeira do Peirao de Arcade acoge hoy la tercera edición del Festival de Danza Contemporánea O Rebulir, una cita que se consolida como una de las principales propuestas culturales del verano en Soutomaior. El certamen busca acercar la danza contemporánea a nuevos públicos y convertir el espacio público en un punto de encuentro entre la creación artística, la naturaleza y la ciudadanía.
La programación comenzará a las 19.15 horas con «Estender como se poidera», de Julia Laport. A las 19.45 horas será el turno de «Velaiquich Amoorch!», del Colectivo D’Elas, mientras que a las 20.15 horas se representará «Diz-me, meu amor», de Raquel Ferradás y María de Vicente. La jornada concluirá entre las 20.30 y las 21.00 horas con el coloquio «O falar da danza», un espacio de diálogo entre artistas y público para reflexionar sobre los procesos creativos y la realidad de la danza contemporánea. n
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