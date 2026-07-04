Redondela recibe ayudas para regenerar sus bancos de marisco

La cofradía de pescadores San Xoán de Redondela recibirá una subvención por importe de 653.488 euros de la Consellería do Mar , cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa), para impulsar la regeneración de los bancos marisqueros dañados por las intensas precipitaciones de comienzos de año.

Esta medida garantiza un respaldo económico directo para un total de 82 mariscadoras de a pie, que percibirán compensaciones por los trabajos de regeneración de hasta 700 euros mensuales. Además, supone un avance en la cogestión e implicación del propio sector, y recoge un relatorio de intervenciones directas para recuperar la capacidad productiva del medio marino.

Entre las principales acciones acordadas destaca el acondicionamiento y labrado del sustrato en doce bancos marisqueiros —que abarcan más de 693.000 m2— mediante el uso de motocultores o métodos manuales. Asimismo, durante la bajamar se procederá a la limpieza y retirada sistemática de restos orgánicos e inorgánicos. La hoja de ruta contempla también un control riguroso de especies depredadoras y competidoras, como el cangrejo verde (Carcinus maenas) y los caracoles marinos (Nucella lapillus y Ocenebra erinacea), mediante el empleo de nasas y muestras de seguimiento sistemático.

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Para fortalecer la biomasa se realizarán rareos y traslados selectivos, así como tareas de preengorde de almeja fina y babosa, culminando con los cultivos de unidades autóctonas adaptadas a las necesidades de cada arenal. El plan se complementará con turnos de vigilancia mensual nocturna y diúrna para combatir el furtivismo.