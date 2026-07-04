La Feria de Abril lleva las sevillanas al centro de Redondela

La alameda de Redondela acoge este fin de semana la Feria de Abril, transformando el centro de la villa en un rincón de Andalucía con un espacio temático como lugar de encuentro, gastronomía y cultura andaluza. La caseta abre sus puertas a las 12.00 horas con una sesión vermú amenizado por el coro Aires de Triana y por la tarde, a las 18.00, actúa los grupos de baile Altozano, Alma Flamenca, la Casa de Andalucía y la asociación Agarimo. A las 20.00 subirá al escenario Tony Delgado.