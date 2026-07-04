Chapela celebra un festival de corales y la Festa da Navalla
Los actos, organizados por el Círculo Cultural Recreativo, son en la alameda
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Círculo Cultural Recreativo de Chapela celebra hoy, a las 20.00 horas, un festival de corales en la alameda de la parroquia con las actuaciones de la Coral Polifónica de Arbo, el coro Enarmonía de Vigo y la Coral Polifónica Frol Nova.
Para mañana domingo, a partir de las 12.00 horas, celebrarán también en la alameda la Festa da Navalla, que se podrá degustar a la plancha, en empanada de trigo y de maíz. También se venderán choripanes y raciones de pulpo á feira.
- Gana los 15.000 euros del Gran Escaparate del San Paio y renuncia al premio
- La familia de la amazona de Tomiño de 23 años que sufrió un traumatismo craneoncefálico pide ayuda para su rehabilitación
- La flota del pulpo celebra un arranque redondo tras dos meses de veda: «Si es así todos los días, firmamos»
- El concierto de Deep Purple en Castrelos mantiene su horario y no se retrasará por el partido de España
- Nuevo atropello mortal en la Avenida Benito Vigo de A Estrada
- El 92% de las familias monoparentales de Galicia, abocadas a perder las ayudas de la Xunta al no disponer de un certificado
- Brais Méndez se muda a la MLS
- Smoke on Castrelos: Deep Purple inaugura el ciclo de conciertos a golpe de rock