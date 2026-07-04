Chapela celebra un festival de corales y la Festa da Navalla

El Círculo Cultural Recreativo de Chapela celebra hoy, a las 20.00 horas, un festival de corales en la alameda de la parroquia con las actuaciones de la Coral Polifónica de Arbo, el coro Enarmonía de Vigo y la Coral Polifónica Frol Nova.

Para mañana domingo, a partir de las 12.00 horas, celebrarán también en la alameda la Festa da Navalla, que se podrá degustar a la plancha, en empanada de trigo y de maíz. También se venderán choripanes y raciones de pulpo á feira.