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Chapela celebra un festival de corales y la Festa da Navalla

Los actos, organizados por el Círculo Cultural Recreativo, son en la alameda

Un cocinero prepara navajas a la plancha.

Un cocinero prepara navajas a la plancha. / Miguel Muñiz

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El Círculo Cultural Recreativo de Chapela celebra hoy, a las 20.00 horas, un festival de corales en la alameda de la parroquia con las actuaciones de la Coral Polifónica de Arbo, el coro Enarmonía de Vigo y la Coral Polifónica Frol Nova.

Para mañana domingo, a partir de las 12.00 horas, celebrarán también en la alameda la Festa da Navalla, que se podrá degustar a la plancha, en empanada de trigo y de maíz. También se venderán choripanes y raciones de pulpo á feira.

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