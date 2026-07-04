Una celebración de Primera para un equipo de Segunda Regional: la «festa rachada» del Cesantes
El Club Deportivo Cesantes festeja este sábado el ascenso de su equipo sénior a Segunda Futgal con un recorrido en autobús descapotable por Cesantes y Redondela y una gran fiesta en A Gándara
El Club Deportivo Cesantes ya puede gritarlo oficialmente: su equipo sénior jugará la próxima temporada en Segunda Futgal (la octava categoría del sistema de ligas de fútbol masculino en Galicia, y la segunda división de carácter autonómico o regional, organizada por la RFGF). Lo que desde hacía días era un secreto a voces quedó confirmado por escrito por la Federación, y el club no ha querido dejar pasar la ocasión para celebrar un logro que considera histórico.
La entidad de Cesantes había preferido esperar a la comunicación oficial antes de anunciar públicamente el ascenso. «Sabiámolo dende que pitou o final aquela semifinal de infarto, pero queriamos ter o papel asinado e ben amarrado», trasladó el club en sus redes sociales, donde compartió la alegría de una temporada «longa, dura pero espectacular».
El ascenso premia el trabajo del equipo dirigido por Raky, de una plantilla que completó una campaña de enorme exigencia y de una afición que acompañó al Cesantes durante todo el curso. Desde el club destacan también el esfuerzo del cuerpo técnico, la directiva, socios, colaboradores y patrocinadores, a quienes consideran parte fundamental de este éxito deportivo.
La celebración tiene lugar este sábado 4 de julio y comenzó a las 14.00 horas con el llamado «bus del ascenso». Los jugadores partieron en un autobús descapotable desde el Bar Rivas para recorrer la zona de la Praia de Cesantes y el centro de Redondela. El club ha animado a vecinos y aficionados a salir a la calle vestidos con los colores azul y blanco para recibir al equipo y participar en la fiesta.
La jornada continua a las 18.00 horas en el Campo da Gándara, donde se recibirá a los protagonistas del ascenso y arrancará la gran fiesta del club. Habrá animación, sorpresas y música a cargo de DJ Rodri Vegas, en una cita abierta a toda la afición cesanteira.
«É oficial, xa é noso», celebró el club tras recibir la confirmación federativa. Ahora, el Cesantes quiere convertir ese grito en una fiesta colectiva para celebrar que su sénior ya es equipo de Segunda Futgal.
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