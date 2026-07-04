Una celebración de Primera para un equipo de Segunda Regional: la «festa rachada» del Cesantes

El Club Deportivo Cesantes ya puede gritarlo oficialmente: su equipo sénior jugará la próxima temporada en Segunda Futgal (la octava categoría del sistema de ligas de fútbol masculino en Galicia, y la segunda división de carácter autonómico o regional, organizada por la RFGF). Lo que desde hacía días era un secreto a voces quedó confirmado por escrito por la Federación, y el club no ha querido dejar pasar la ocasión para celebrar un logro que considera histórico.

La entidad de Cesantes había preferido esperar a la comunicación oficial antes de anunciar públicamente el ascenso. «Sabiámolo dende que pitou o final aquela semifinal de infarto, pero queriamos ter o papel asinado e ben amarrado», trasladó el club en sus redes sociales, donde compartió la alegría de una temporada «longa, dura pero espectacular».

La plantilla del Cesantes, celebrando el ascenso en el vestuario. / Facebook

El ascenso premia el trabajo del equipo dirigido por Raky, de una plantilla que completó una campaña de enorme exigencia y de una afición que acompañó al Cesantes durante todo el curso. Desde el club destacan también el esfuerzo del cuerpo técnico, la directiva, socios, colaboradores y patrocinadores, a quienes consideran parte fundamental de este éxito deportivo.

La celebración tiene lugar este sábado 4 de julio y comenzó a las 14.00 horas con el llamado «bus del ascenso». Los jugadores partieron en un autobús descapotable desde el Bar Rivas para recorrer la zona de la Praia de Cesantes y el centro de Redondela. El club ha animado a vecinos y aficionados a salir a la calle vestidos con los colores azul y blanco para recibir al equipo y participar en la fiesta.

El autobús descapotable del ascenso del Cesantes. / Instagram

La jornada continua a las 18.00 horas en el Campo da Gándara, donde se recibirá a los protagonistas del ascenso y arrancará la gran fiesta del club. Habrá animación, sorpresas y música a cargo de DJ Rodri Vegas, en una cita abierta a toda la afición cesanteira.

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«É oficial, xa é noso», celebró el club tras recibir la confirmación federativa. Ahora, el Cesantes quiere convertir ese grito en una fiesta colectiva para celebrar que su sénior ya es equipo de Segunda Futgal.