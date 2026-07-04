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El BNG denuncia la suspensión del SAF de Fornelos de Montes durante quince días

Milagros Casal advierte que se «deixa abandonadas a moitos veciños que precisan deste servizo»

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Fornelos de Montes

El BNG de Fornelos de Montes denuncia la suspensión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en el municipio durante quince días desde el pasado 1 de julio.

La portavoz nacionalista, Milagros Casal, critica que el gobierno local «decidise impoñer de forma unilateral vacacións a todo o persoal, sen negociar coas propias traballadoras nin estudar alternativas para atender durante este período as necesidades das persoas usuarias, nun servizo que presta directamente o Concello».

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La edil califica de «irresponsabilidade» la decisión del alcalde Emiliano Lage, por «deixar abandonadas a moitas veciñas e veciños do noso concello que precisan deste servizo», lamenta Casal, que subraya que el SAF es una «ferramenta esencial para garantir unha vida digna» para las personas mayores, dependientes o con dificultades de autonomía, en su propio hogar.

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