El BNG de Redondela elige a Xoán Carlos González como candidato a la Alcaldía

El BNG de Redondela anunció la reelección de Xoán Carlos González como cabeza de lista y candidato a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales de 2027. La decisión fue referendada por la asemblea local de la formación, en un proceso que destaca «pola unidade e a ilusión de cara a ofrecer unha alternativa real de goberno e un impulso transformador para sacar a Redondela da parálise imposta por Digna Rivas», señalaron.

Los nacionalistas destacan que González representa «a experiencia, solvencia e o compromiso firme» con las demandas de los vecinos de Redondela y con su elección quieren consolidar un proyecto político que saldrá a ganar las próximas elecciones.

Por su parte, el líder del BNG destacó que asumía la designación «con toda a ilusión e a firme determinación de traballar para converternos na forza que lidere o próximo goberno municipal» y puso de manifiesto que «as nosas propostas na defensa dos intereses dos veciños convírtense no mellor aval para presentarnos como verdadeira alternativa».

Durante su intervención ante sus compañeros señaló que «frente á resignación que demostran as outras forzas no BNG acreditamos nas capacidades de Redondela para mellorar dende o goberno a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas».

Por último, remató invitando a todos a participar en «este proxecto ilusionante» en el que la vivienda, los servicios públicos, el bienestar social, la conectividad entre las parroquias y las dinámicas culturales y sociales se convertirán en los pilares de la acción de gobierno. «Imos aglutinar ao mellor grupo para presentar a mellor candidatura», apuntó González.

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En las próximas semanas, el BNG de Redondela iniciará una ronda de encuentros con colectivos sociales, vecinales y económicos del municipio para elaborar «una alternativa aberta e participativa, deseñada por e para Redondela».