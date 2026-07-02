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Seguridad

Las playas de Redondela ya cuentan con el servicio de socorrismo

Se mantendrá durante toda la temporada estival, con horario de 12.00 a 20.00 horas

Un socorrista coloca la bandera en la playa de Arealonga, ayer.

Un socorrista coloca la bandera en la playa de Arealonga, ayer. / ANTONIO PINACHO

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Redondela estrenó ayer su servicio de socorrismo en las playas tras retrasarse durante quince días a causa de la interposición de un recurso administrativo contra el proceso de licitación del contrato, lo que obligó a la suspensión del procedimiento hasta que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) dicte una resolución en firme.

Tras superarse este obstáculo, el Concello puso ayer en marcha el servicio que se mantendrá durante toda la temporada estival, con horario de 12.00 a 20.00 horas, en los principales arenales redondelanos, A Punta, en Cesantes, y Arealonga, en Chapela.

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Por otra parte, el servicio de limpieza de playas arrancó el pasado 15 de junio con total normalidad y el operativo se mantendrá activo de forma ininterrumpida hasta el 15 de septiembre. La limpieza se realiza siguiendo estrictos criterios de protección del ecosistema litoral.

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