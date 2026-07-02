Sucesos
Un fuerte olor a gas obliga a cerrar dos horas el parking subterráneo de Redondela
Tras realizar mediciones y una inspección por parte de la empresa suministradora, se descartó una fuga y todo quedó en una falsa alarma
Una supuesta fuga de gas obligó este jueves a cerrar el aparcamiento subterráneo de A Xunqueira, en Redondela, durante dos horas en plena mañana.
La alerta la dio una trabajadora del parking sobre las 10.30 horas ante el fuerte olor a gas en el interior del recinto. De inmediato se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Policía Local, de los Bomberos de Porriño y del Servizo de Emerxencias (SEIS) de Redondela, que realizaron varias mediciones para evaluar la situación.
Las comprobaciones efectuadas en distintas zonas del aparcamiento no detectaron niveles elevados de gas, aunque por precaución los servicios de emergencia decidieron mantener cerrado el parking hasta que la compañía suministradora realizara una revisión exhaustiva de las instalaciones para determinar el origen del olor detectado en el interior del recinto.
Según confirmaron desde el parking, sobre las 12.30 horas volvió a reabrir al público, al descartarse una fuga y recuperar la normalidad tras permanecer las instalaciones dos horas sin servicio.
El aparcamiento, situado en el centro urbano, cuenta con 400 plazas para vehículos, de las que seis son adaptadas para personas con discapacidad.
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