Sucesos
Sofocado el incendio en un islote en el interior de la ensenada de San Simón
Las llamas fueron extinguidas con la intervención de un helicóptero de Medio Rural y el apoyo de una brigada
El incendio forestal que afectó este miércoles a una de las islas Alvedosas, en el interior de la ensenada de San Simón, ha sido extinguido. El fuego se declaró sobre las 13.30 horas en un islote deshabitado y cubierto de maleza, aunque de importante valor ecológico al estar situado cerca de A Marisma de Redondela, un lugar de refugio de aves migratorias.
Los efectivos de Medio Rural, en colaboración con Protección Civil de Vilaboa y con apoyo logístico desde tierra, trabajaron en la extinción de las llamas, según informó la Radio Municipal. Debido a la dificultad de acceso, el principal medio utilizado fue un helicóptero de Medio Rural, equipado con un sistema de descarga de agua.
Una brigada se desplazó al islote para realizar los trabajos terrestres, la perimetración del fuego y las tareas de extinción combinadas con apoyo aéreo. Una vez fue sofocado el fuego, el helicóptero recogió a la brigada al finalizar el operativo.
Las autoridades estudian las causas de este incendio y no se descarta ninguna hipótesis, aunque se considera poco probable que fuera intencionado al tratarse una zona de difícil acceso y sin valor económico.
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