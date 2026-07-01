Ocio al aire libre
Redondela ofrece un amplio programa de actividades gratuitas de verano
Se desarrollarán en las alamedas de Redondela y Chapela y en las playas de Cesantes y Arealonga.
Redondela presenta una amplia programación de actividades gratuitas al aire libre que se desarrollarán durante los meses de julio y agosto. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la actividad física, la convivencia social y el bienestar emocional de los ciudadanos con una completa agenda que combina el nuevo programa «Ritmo Vital» con el ya consolidado «Redondela Actívate». Ambos proyectos se llevarán a cabo en diferentes espacios públicos, alamedas de Redondela y Chapela y las playas de Cesantes y Arealonga.
El programa «Redondela Actívate» ofrece la actividad «Activa o teu Equilibrio» los miércoles en la Senda Verde de Chapela y juevesen la Alameda Castelao, ambos a las 9.30 horas.
El «Faladoiro en Cadeneta: Libros, agullas e vida» será los viernes a las 10.00 horas en la biblioteca de Chapela y a las 11.30 en la biblioteca de Redondela.
Los «Roteiros Didácticos» serán a las 9.30 horas con salidas desde la Praza do Concello y desde la alameda de Chapela según el calendario que se anunciará días antes en función del tiempo.
El programa «Ritmo Vital-Baile e Benestar» ofrecerá clases coreografiadas a las 9.30 horas todos los lunes en la senda verde de Chapela, los martes en la Alameda de Redondela, los lunes y miércoles a las 18.00 horas en la playa de Arealonga y los martes y jueves en la praia de Cesantes.
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