La Feria de Abril de Redondela llega con polémica

La alameda de Redondela se transformará durante este fin de semana en un rincón de Andalucía con la celebración de la Feria de Abril, un espacio temático como lugar de encuentro, gastronomía y cultura andaluza. Sin embargo, este evento organizado por la Asociación Cultural Triana y la Casa de Andalucía de Vigo, llega con polémica debido a su financiación pública y su difícil encaje en la política cultural del municipio redondelano, que nada tiene que ver con el flamenco y las sevillanas.

La Asociación Cultural Alén Nós manifestó ayer su «preocupación e rexeitamento» por la celebración de este evento financiado con fondos de la Diputación. «Máis alá do respecto que merece calquera expresión cultural, consideramos que este tipo de iniciativas evidencian unha preocupante ausencia de criterio á hora de establecer as prioridades da programación cultural do noso concello», señalan desde el colectivo.

En este sentido destacan que la propia denominación del evento, una feria de abril en el mes de julio, convierte la propuesta en una «recreación descontextualizada, afastada do seu sentido orixinal e reducida a unha simple escenografía festiva sen relación co calendario nin coa realidade cultural de Redondela».

Programa de la Feria de Abril de Redondela. / FdV

Asimismo ponen de manifiesto que esta actividad no responde a una demanda real de la sociedad redondelana. «Non existe na vila unha comunidade andaluza que reclame este tipo de celebración, nin tampouco unha tradición de cante flamenco, baile andaluz, casetas ou entidades culturais vencelladas á cultura popular andaluza. Trátase, polo tanto, dun evento importado que carece de arraigo social e cultural no municipio», explican.

También critican que se destinen recursos públicos a una actividad de estas características mientras existen importantes carencias en otras áreas. «Nun contexto no que continuamente se reclama maior investimento en servizos públicos, deporte de base, educación ou conservación do patrimonio cultural, resulta difícil comprender que se prioricen espectáculos alleos á identidade local», puntualizan, por lo que piden tanto al gobierno local como a la Diputación la suspensión de esta cita.

La feria arrancará el viernes, a las 18.00 horas, con la apertura de la caseta y durante la tarde actuará el grupo Marietta, en una fiesta que se prolongará hasta las dos de la madrugada.

Noticias relacionadas

El sábado abrirá a las 12.00 horas con sesión vermú, y durante la jornada actuarán diversos grupos de baile y música. El domingo la caseta abrirá a la misma hora y también ofrecerá una programación continua hasta el cierre.