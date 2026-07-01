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Redondela

Arealonga gana una plaza hacia el mar

La Autoridad Portuaria estrena el nuevo balcón a la ría en el límite de entre Redondela y Vigo, en el que se han invertido 290.000 euros

Un olivo destaca como elemento diferenciador del nuevo espacio que prioriza el uso peatonal

La nueva plaza creada junto a la plaza de Arealonga.

La nueva plaza creada junto a la plaza de Arealonga. / ANTONIO PINACHO

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Una nueva plaza en primera línea de mar junto a la playa de Arealonga de Chapela ha transformado un especio degradado en un balcón a la ría. El espacio, de 875 metros cuadrados, se ubica en el solar que albergaba el antiguo restaurante Arealonga, en el límite entre los municipios de Redondela y Vigo, junto a la desembocadura del río Pugariño.

La actuación, impulsada por la Autoridad Portuaria de Vigo con una inversión de 290.000 euros, ha transformado por completo uno de los laterales de la playa chapelana para crear un nuevo lugar de encuentro abierto a toda la ciudadanía que prioriza el uso peatonal, siendo más accesible y sostenible y con la eliminación de barreras visuales hacia el mar.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, esta mañana con los vecinos del entorno de la plaza. / FdV

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, esta mañana con los vecinos del entorno de la plaza. / FdV / FdV

El presidente de la institución portuaria, Carlos Botana, visitó esta mañana la nueva plaza acompañado por los vecinos del entorno, con motivo de su apertura al público tras la finalización de las obras. Una actuación que, como subrayó, se llevó a cabo «con el diálogo con los vecinos» y que pretende «cuidar el Puerto de los detalles».

El nuevo diseño invierte la jerarquía tradicional de la circulación, otorgando preferencia a los peatones mediante una plataforma única que permite la convivencia y contribuye a reducir la velocidad de los vehículos.

Uno de los hitos principales de la obra fue la demolición del antiguo restaurante Arealonga, lo que permitió eliminar una barrera física y visual que durante años limitó la conexión con el frente marítimo, recuperando las vistas y poniendo en valor el paisaje y el patrimonio del entorno. 

El olivo en el nuevo espacio junto al mar.

El olivo en el nuevo espacio junto al mar. / ANTONIO PINACHO

De este modo, el área se concibe ahora como una plaza abierta, flexible y polivalente, preparada para acoger actividades vecinales, encuentros sociales y zonas de descanso y contemplación del mar, desde donde disfrutar de la ría y la playa de Arealonga.

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En el apartado de paisajismo, destaca un olivo que se ha conformado como el elemento diferenciador y representativo del área, además de un arbolado de contorno que humaniza y naturaliza el espacio.

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