Los vecinos de Redondela recurren al humor para denunciar vertidos ilegales

Los vecinos de la Subida á Estación de Redondela han recurrido al humor para llamar la atención ante la proliferación de vertidos incontrolados de residuos en este vial, en las inmediaciones del casco urbano redondelano.

El colectivo vecinal denuncia públicamente la situación de abandono que sufre este espacio, convertido en los últimos años en un vertedero incontrolado de escombro de obra, muebles, electrodomésticos y todo tipo de residuos. «O continuo depósito ilegal de lixo degrada a contorna, proxecta unha imaxe lamentable da vila e supón un risco ambiental e sanitario para as persoas que transitan diariamente por esta vía, utilizada tanto por veciñanza como por visitantes e usuarios da estación», explican los residentes.

Los residuos acumulados junto al camino y al fondo la nevera transformada en un altar reivindicativo. / F. CONDE

Ante la falta de actuación por parte de las administraciones competentes, los vecinos han realizado una protesta simbólica para alertar sobre esta realidad. El elemento central de la acción fue la transformación de una antigua nevera de helados abandonada en el propio vertedero en una pequeña capilla improvisada, con el rótulo de «Santo Cascallo».

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Esta iniciativa, en la que se recurre a la ironía y al espíritu reivindicativo, simboliza que «se as administracións continúan mirando para outro lado, só queda encomendarse a un milagre para que desaparezan os vertidos ilegais», explican sus creadores. La capilla se convierte así en un símbolo del abandono en un espacio de denuncia ciudadana. Con esta acción, los vecinos pretenden visibilizar un problema que no es puntual ni anecdótico, «senón consecuencia da falta de vixilancia, de limpeza periódica e da ausencia de medidas eficaces para impedir que este punto continúe empregándose como vertedoiro», subrayan.