Redondela impulsará el comercio local a través del Camiño de Santiago

La Asociación de Empresarios de Redondela pondrá en marcha una campaña extraordinaria denominada «Redondela no Camiño», una iniciativa que nace de la necesidad de que el comercio local reflexione sobre el impacto creciente del Camiño de Santiago y se trabaje unidos para aprovechar esta fortaleza como motor económico, social y turístico. «Redondela é hoxe un punto de encontro natural para miles de peregrinos, e esta realidade debe ser entendida como unha oportunidade estratéxica para reforzar o consumo de proximidade, incrementar a visibilidade dos establecementos e consolidar a vila como destino comercial e turístico de referencia», explica el presidente del colectivo empresarial, Enrique Lago.

La propuesta presentada por la Asociación fue reconocida por la Xunta como una de las mejor valoradas, destacando la posición estratégica de Redondela como confluencia de las dos variantes del Camiño Portugués: la central y la de la costa.

La campaña incluirá acciones para poner en valor la historia comercial de la villa y su relación con la ruta jacobea, mediante exposiciones, intervenciones creativas y contenidos divulgativos que permitirán redescubrir el patrimonio local y conectar a los vecinos, visitantes y peregrinos con la identidad de Redondela.

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También durante el fin de semana se celebrará una feria que reunirá artesanía, gastronomía y comercio local en un espacio común tematizado con el espíritu del camino.