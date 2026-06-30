El castillo de Soutomaior reabre al público el próximo 6 de julio con nueva iluminación

El castillo de Soutomaior reabrirá al público a partir del próximo 6 de julio realzando su imagen nocturna con una nueva iluminación tras una inversión de 1,7 millones de euros por parte de la Diputación de Pontevedra, propietaria del recinto histórico. La actuación, financiada con fondos europeos, incluyó la instalación de medio millar de luminarias en todo el espacio exterior y zonas ajardinadas, así como un sistema de programación, que permitirán un ahorro estimado del 70% en la factura eléctrica.

«O Castelo de Soutomaior, unha das xoias da coroa das Rías Baixas, é un emblema desde o punto de vista turístico, histórico ou botánico do conxunto do destino Rías Baixas, unha riqueza digna de admiración e unha referencia para proxectar a provincia», señaló el presidente de la institución provincial, Luis López.

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El presidente de la Diputación, Luis López, ayer, recorre el castillo. / RAFA ESTÉVEZ

La nueva iluminación se trata de un proyecto que permite avanzar en la mejora de la eficiencia energética y sustentabilidad de la fortaleza a la vez que mejora la imagen de las instalaciones de uno de los atractivos turísticos más visitados de la provincia. Una intervención que da continuidad a otras mejoras impulsadas por el gobierno provincial a lo largo del presente mandato, como son la mejora de la experiencia del visitante o la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.