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Rescatan a un hombre que sufrió una caída en las pozas de Aranza en Soutomaior

El operativo conllevó un importante despliegue de medios, con el helicóptero Pesca 1 iluminando la vía de evacuación por el monte a los Bomberos de O Porriño hasta el punto donde se ubicaba la ambulancia

Pozas del río Oitavén, en Aranza, Soutomaior.

Pozas del río Oitavén, en Aranza, Soutomaior. / FdV

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R. V.

El rescate de un hombre tras sufrir a una caída en las pozas de Aranza, en Soutomaior, desplegó un importante operativo en el que participaron el 061, los Bomberos de O Porriño y el helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia. El 112 recibió el aviso pasadas las 21 horas del domingo: un joven saltó al agua y se hizo daño en las costillas. Llegó hasta una piedra, a la que pudo agarrase, pero no era capaz de nadar hasta la orilla.

El operativo resultó muy complicado al tener que realizarse de noche. El Pesca 1 iluminó desde el aire las pozas del Oitavén donde se lesionó el joven, que no podía moverse, y la vía de evacuación, una senda de montaña. Los Bomberos de O Porriño trasladaron al herido en camilla por ese complicado camino hasta la ambulancia, donde fue atendido por los sanitarios y evacuado a un centro médico.

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