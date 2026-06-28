Dieciséis maneras de disfrutar Redondela

Redondela ofrecerá este mes de julio dieciséis maneras diferentes de descubrir, recorrer y disfrutar su riqueza natural, histórica y cultural. El Concello ha presentado una nueva edición de sus «Roteiros Ambientales y Culturales», una propuesta ya consolidada dentro de la programación estival del municipio y que, año tras año, suma una alta participación de vecinos y visitantes atraídos por una fórmula que «inclúe un amplo abano de propostas de carácter ambiental, histórico e patrimonial», según la concejala de de Cultura y Turismo, Rita Pérez.

La edil presentó la programación oficial, que incluye un total de 16 actividades repartidas a lo largo del mes, junto al concejal de Infraestructuras y Sostenibilidad, Roberto Villar. Las propuestas abarcan desde rutas de senderismo y salidas en kayak hasta recorridos patrimoniales, visitas teatralizadas y actividades de observación astronómica y ambiental.

Según explicó Rita Pérez, este programa se ha convertido en una cita habitual del verano redondelano gracias al interés que despierta entre el público. Además de ofrecer alternativas de ocio, estas actividades contribuyen a poner en valor el patrimonio local desde una perspectiva más cercana y experiencial. La edil destacó que se trata de una manera diferente de conocer Redondela, alejándose de los circuitos turísticos convencionales y ofreciendo nuevas lecturas sobre el territorio.

Entre las propuestas de carácter histórico y patrimonial figuran dos nuevas ediciones de la ruta «As Mulleres da Vila: Da Historia á Memoria», previstas para los días 14 y 28 de julio. Este itinerario ofrece una mirada social y de memoria colectiva sobre el papel de las mujeres en la construcción de la historia local, rescatando nombres, vivencias y aportaciones muchas veces invisibilizadas.

También volverán las visitas guiadas al Cemiterio dos Eidos, los días 7 y 21 de julio. Esta actividad se ha consolidado como una de las más singulares del programa por permitir descubrir el valor patrimonial, artístico y simbólico de este espacio funerario, convertido también en un lugar de memoria.

Una de las grandes novedades de este verano será la actividad «O Mundo das Aves e Outros Animais do Lusco e Fusco», programada para el 19 de julio entre las 19.45 y las 22.00 horas. «Neste roteiro os participantes poderán coñecer a biodiversidade deste espazo natural, ademais de poñer en valor paseo peonil de Porto Cedeira, unha infraestrutura litoral habilitada polo Concello para conectar a contorna urbana co mar a través dunha senda sostible de 2.000 metros», explica Roberto Villar.

El edil subrayó que esta actuación refleja la apuesta municipal por recuperar espacios públicos naturales para la ciudadanía y convertirlos en lugares de convivencia, aprendizaje y respeto ambiental.

El calendario de los roteiros se completa con rutas de senderismo por espacios naturales de gran valor ecológico, como los ríos Pexegueiro y Fondón, además de recorridos por el espacio arqueológico del Monte Penide, donde naturaleza e historia se entrelazan.

Las dieciséis maneras de disfrutar Redondela incluyen también salidas en kayak por la Enseada de San Simón y A Portela, paseos nocturnos por Cesantes, una cita de observación astronómica en el mirador de Outeiro Grande y dos visitas teatralizadas en el Museo Meirande el 25 de julio.

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La mayoría de las actividades serán gratuitas, aunque las plazas son limitadas. Las personas interesadas deberán realizar inscripción previa a través del teléfono 986 401 713 o del correo electrónico turismo@redondela.gal.