Redondela apura el desbroce de fincas privadas cercanas a casas por su riesgo de incendio

El Concello de Redondela apura la limpieza subsidiaria de 27 parcelas forestales privadas consideradas de riesgo por su elevada carga de biomasa y su proximidad a zonas habitadas, con el objetivo de reducir el peligro de incendios durante la temporada de mayor riesgo, informaron fuentes municipales. Los trabajos, coordinados por la Concejalía de Medio Ambiente, se están ejecutando a través del convenio que el Ayuntamiento mantiene con Seaga, la empresa pública de servicios agrarios de Galicia.

Las labores de tala y desbroce comenzaron esta semana en la zona de A Murada, en Rande, y continuarán durante las próximas semanas en distintos puntos de las parroquias de Cedeira, Chapela, Vilar de Infesta y Trasmañó. En total, la actuación afectará a una superficie de 28.500 metros cuadrados de terreno forestal. El Concello prevé que los trabajos queden finalizados en aproximadamente un mes.

La actuación se centra en áreas estratégicas y especialmente vulnerables situadas dentro de las franjas secundarias de protección contra incendios, espacios en los que la acumulación de maleza y especies pirófitas incrementa de forma notable el riesgo para viviendas y núcleos de población cercanos.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, subrayó que esta intervención responde a una prioridad clara en materia de seguridad. «A nosa prioridade absoluta é protexer as vidas e os bens dos veciños e veciñas de Redondela. Dende o Concello esgotamos as vías previas e asumimos a execución a través do Seaga para evitar o risco de incendios en puntos sensibles», explicó la regidora.

En cumplimiento de la normativa vigente, la resolución municipal contempla además el decomiso inmediato de toda la madera procedente de especies pirófitas, como eucaliptos y pinos, retirada de las parcelas intervenidas. Asimismo, todos los costes económicos derivados de la limpieza serán repercutidos a los propietarios, junto con las posibles sanciones correspondientes.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Alberto Álvarez, explicó que la planificación del operativo busca optimizar los recursos disponibles, comenzando por las zonas donde la cercanía de la vegetación a las viviendas supone un mayor peligro.

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Además, el Concello ya ha solicitado a Seaga la limpieza de un nuevo lote de parcelas correspondiente al convenio de 2026, mientras que la parroquia de Reboreda ha sido incluida en el Pladiga como zona prioritaria de vigilancia y prevención.