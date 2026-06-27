Las cofradías de Arcade y Vilaboa sembrarán 4,8 millones de almejas

La Consellería do Mar ha firmado dos convenios de colaboración con las cofradías Pedra da Oliveira, de Vilaboa, y Virxe do Carme, de Arcade, por un importe global de 723.891 euros, lo que, según este organismo, «da un nuevo impulso al marisqueo en la ría de Vigo». Estas actuaciones se enmarcan en el plan extraordinario de casi 23 millones de euros activado por la Xunta para recuperar la productividad de los bancos marisqueros dañados por los episodios de baja salinidad registrados durante el invierno.

Los proyectos, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, beneficiarán directamente a 95 profesionales del sector, 48 en Vilaboa y 47 en Arcade, que recibirán compensaciones de hasta 700 euros mensuales por participar en tareas de regeneración, semicultivo, control de depredadores, vigilancia y muestreos científicos.

En Vilaboa, el convenio contempla una inversión de 380.946 euros para actuar en los bancos marisqueros situados entre Punta Pereiró y Punta do Cabalo, con la siembra de cuatro millones de unidades de almeja y un estudio biológico sobre la ouxa, un depredador de bivalvos.

En Arcade, la inversión asciende a 342.945 euros y permitirá actuar en diez bancos marisqueros de la Enseada de San Simón, con la siembra de más de 805.000 almejas y trabajos intensivos de regeneración ambiental.

Noticias relacionadas

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, formalizó los acuerdos para proteger el empleo de 95 mariscadoras y sembrar más de 4,8 millones de almejas.