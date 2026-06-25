Soutomaior humanizará la calle Roxelio Landeiro

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, y el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, firmaron el convenio de colaboración del Plan Extra Provincial que permitirá financiar las obras de humanización de la calle Roxelio Landeiro, «una actuación estratégica para continuar con la transformación urbana de Arcade», según indicaron ambas partes. Se trata de un proyecto valorado en 875.000 euros, a los que el organismo provincial aportará 700.000, mientras el Concello asumirá los 175.000 restantes con fondos propios.

López indicó que «a intención do goberno provincial é axilizar ao máximo a sinatura destes documentos para que os proxectos se poidan licitar e contratar, porque todos os veciños están agardando».

«Queremos construír un concello máis amable, máis accesible e máis preparado para ofuturo, con espazos públicos que melloren a calidade de vida da veciñanza e contribúan á dinamización económica do municipio», señaló por su parte el alcalde.

El proyecto constituye una de las intervenciones más relevantes del proceso de renovación impulsado por el gobierno municipal y se enmarca en una estrategia de mejora de la movilidad y de los espacios públicos, conectando con otras actuaciones ya ejecutadas o previstas, como la intervención entre Fonte do Conde y Ponte Sampaio.

Según explicó el regidor, esta intervención supondrá una modernización profunda del núcleo urbano de Arcade, consolidando un modelo de desarrollo basado en la movilidad sostenible, las sendas verdes y la creación de espacios más amables para los vecinos.

La actuación será posible tras la transferencia al Concello de la titularidad de varios tramos de la PO-264, una demanda histórica materializada tras casi dos años de negociaciones con la Xunta.

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Las obras contemplan el uso de materiales nobles como piedra y adoquín, además de plataformas únicas, zonas verdes y nuevo mobiliario urbano.