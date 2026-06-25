Detenidos los atracadores que robaron a punta de pistola 57.000 euros de un banco en Pazos de Borbén

La Guardia Civil de Pontevedra, en el marco de la operación «Oitavén», ha desarticulado un grupo criminal presuntamente responsable del atraco en una sucursal bancaria situada en la parroquia de Moscoso, en el municipio de Pazos de Borbén, el pasado 19 de mayo.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra, permitió identificar y detener a tres personas, dos de 36 años y una tercera de 59, como presuntos autores de diversos delitos relacionados con este violento asalto, en el que los responsables lograron sustraer más de 57.000 euros. De los arrestados, vecinos de Redondela y Pazos de Borbén, dos contaban con numerosos antecedentes violentos.

Perpetraron el atraco poco antes del cierre de la entidad bancaria, sobre las 14 horas, accediendo dos de ellos a la sucursal ocultando su identidad mediante pelucas y prendas de vestir.

Un agente de la Guardia Civil registra un vehículo relacionado con los atracadores de una sucursal bancaria en Pazos de Borbén el pasado mes de mayo. / Guardia Civil

Uno de ellos esgrimió un arma de fuego y el otro un cuchillo de grandes dimensiones. Ambos maniataron con bridas a una empleada y a un cliente que se encontraba utilizando el cajero automático, obligándoles a permanecer inmovilizados en una oficina para evitar ser vistos desde el exterior.

«Durante el atraco se vivieron momentos de gran tensión debido a la actitud agresiva y amenazante mostrada por los asaltantes, quienes aguardaron la apertura retardada de la caja fuerte y del cajero automático para apoderarse del dinero», apunta la Guardia Civil.

Tras consumar el robo, abandonaron el lugar simulando ser clientes y huyeron en un vehículo que posteriormente apareció calcinado en las inmediaciones de las vías de tren de la parroquia de Tomeza, en Pontevedra.

Las primeras pesquisas orientaron la investigación hacia varios individuos con amplios antecedentes por delitos contra el patrimonio, especialmente por robos con violencia e intimidación y asaltos a entidades bancarias.

A medida que avanzaban las investigaciones, los sospechosos extremaron las medidas para dificultar su localización, cambiando frecuentemente de residencia y adoptando diversas medidas de seguridad.

El vehículo a la fuga y el coche de la Policía Local de Vigo tras la colisión que dejó a dos agentes heridos. / FdV

Asimismo, los investigadores relacionan a uno de los detenidos con otros hechos delictivos recientes, entre ellos el asalto a un estanco de Redondela mediante el uso de armas de fuego y un episodio ocurrido el pasado 5 de junio en la parroquia viguesa de Candeán, donde un vehículo implicado en una persecución colisionó con un coche de la Policía Local causando heridas a dos agentes.

Las detenciones se llevaron a cabo los días 16 y 17 de junio en las localidades de Redondela y Vigo. Durante los registros domiciliarios practicados en Redondela y Pazos de Borbén, los agentes intervinieron diversas prendas presuntamente utilizadas durante el atraco, dinero en efectivo y munición compatible con arma de fuego.

A los detenidos se les atribuyen, entre otros, los delitos de robo con violencia e intimidación, pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y delito contra la seguridad vial.

Los tres arrestados fueron puestos a disposición judicial el pasado 18 de junio. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de dos de ellos, mientras que el tercero quedó en libertad a la espera de nuevas actuaciones judiciales.

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La investigación ha sido dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Redondela y coordinada con la Fiscalía de Vigo.