«Queremos dar a conocer a Amoedo y situarlo en el mapa»

¿Cómo surge la idea de organizar este ciclo de conciertos de verano y festivales como el Amoedo Rock este sábado 27?

Aprovechando la belleza natural de Amoedo y las infraestructuras de las que disponemos, decidimos apostar por la cultura musical. Al final, ¿a quién no le gusta la música? Además, queremos aprovechar esta iniciativa para dar a conocer nuestro pueblo. Uno de los lemas de estos eventos es precisamente «Amoedo para o mundo», porque buscamos combinar cultura y naturaleza y mostrar todo lo que nuestro entorno tiene que ofrecer. Sin duda, este sábado 27, el Amoedo Rock será uno de los platos fuertes, con Ciclonautas, La Gripe y Tú y Sôber, desde las 19:00 horas.

¿Persiguen algún objetivo especial con esta programación musical?

Nuestro principal objetivo es dar a conocer Amoedo y situarlo en el mapa. Gracias a la afluencia de público que esperamos, nuestro pueblo estará presente en la retina de miles de personas. Por supuesto, también queremos que nuestros vecinos disfruten de una oferta musical variada y de calidad. Estamos convencidos de que va a ser un verano inolvidable para muchos de nosotros. Amistades Peligrosas, Cómplices, Nena Daconte y Efecto Mariposa son artistas muy destacados que pocas veces podemos ver en entornos rurales como el nuestro.

¿Por qué eligieron el verano?

Queríamos aprovechar esa época del año en la que las condiciones son las mejores para vivir plenamente la experiencia de la música en un entorno natural.

¿Cómo ha sido la selección de los artistas o grupos que participan?

Hemos apostado por grupos con trayectoria, artistas que han marcado una época y que forman parte de la banda sonora de muchas personas. Queremos que el público pueda disfrutar de buena música, recordar grandes momentos y revivirlos con la misma ilusión.

Muchas veces se asocia a las comunidades de montes solo con la gestión forestal, pero ustedes van más allá. ¿Qué papel cree que deben tener en la dinamización social y cultural del rural?

Creemos que las comunidades de montes pueden aportar mucho más que la gestión forestal. La música es una de las expresiones culturales más bonitas que existen y, dado que contamos con instalaciones adecuadas para este tipo de actividades, decidimos ponernos manos a la obra. Entendemos que también tenemos una responsabilidad social con nuestro entorno.

En ocasiones, las comunidades de montes acaban impulsando iniciativas que tradicionalmente esperaríamos de las administraciones. ¿Sienten que a veces cubren ese vacío?

Las administraciones tienen que atender numerosas cuestiones y no siempre disponen de los recursos o del personal necesario para organizar este tipo de eventos. Nosotros no venimos a sustituir a nadie, sino a sumar. Creemos que un pueblo debe trabajar unido para prosperar y avanzar, y en esa línea queremos aportar nuestro granito de arena.

Organizar eventos no siempre es fácil. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentran?

Las dificultades son muchas, más de las que la gente imagina. Pero cuando hay ganas, ilusión y compromiso todo es posible. También es fundamental rodearse de profesionales que compartan la misma visión y que ayuden a sacar adelante proyectos de esta envergadura.

¿Cómo están respondiendo las vecinas y vecinos a esta propuesta?

La respuesta, en general, está siendo muy positiva. Hay mucha ilusión y muchas ganas de disfrutar de esta iniciativa. Como ocurre en cualquier proyecto, siempre hay opiniones diferentes, porque nunca llueve a gusto de todos. Pero estamos convencidos de que incluso las personas más escépticas acabarán sumándose y disfrutando de la propuesta.

¿Cree usted que puede este tipo de actividades ayudar a fijar población y dar vida al rural?

Sí, sin ninguna duda. Todo aquello que genere actividad, convivencia y oportunidades contribuye a dar vida a nuestros pueblos. Iniciativas como esta ayudan a dinamizar el territorio y a poner en valor el rural.

También apuestan por el humor.

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Hemos programado un monólogo de Luis Zahera el 22 de agosto, y el programa musical contempla más de una decena de actuaciones, en julio y agosto. Con todo ello esperamos que tengamos un gran verano y que todas las personas que nos acompañen disfruten de esta experiencia. Nuestro deseo es que Amoedo siga creciendo como referente cultural y que este proyecto contribuya a hacer realidad nuestro lema: «Amoedo para o mundo».