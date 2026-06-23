La ruta jacobea mejorará su imagen en el acceso a Arcade

Soutomaior reformará el Camino de Santiago en el acceso a Arcade, en el tramo comprendido entre la rúa Portas y la rúa Lavandeira, completando así la humanización del itinerario jacobeo a su paso esta localidad.

Este proyecto será posible gracias a una subvención del programa PON 2030 de la Diputación. La ayuda había sido denegada en 2021 por no cumplir, según los informes técnicos emitidos en aquel momento, los criterios establecidos. Posteriormente, el gobierno local recurrió la resolución ante los tribunales y obtuvo una sentencia favorable, lo que permitió recuperar esta inversión para ejecutar la actuación inicialmente prevista. El presupuesto de la obra asciende a 465.000 euros con una actuación que tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, la movilidad y la habitabilidad del entorno. El proyecto abarca el tramo del Camino de Santiago a la altura del campo da feira de Arcade hasta la rúa Lavandeira y su enlace con la carretera N-550.

Las obras permitirán realizar una mejora integral del espacio público, con la renovación de los pavimentos y la implantación de medidas destinadas a reforzar a seguridad y la comodidad de los peatones.

Esta actuación supondrá una importante puesta en valor de la zona y contribuirá a la transformación urbana de Arcade, generando un espacio más accesible, y al mismo tiempo más atractivo, en una zona en la que se encuentra un antiguo lavadero y una fuente.

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El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, destacó que «temos que ser capaces de estender este tipo de actuacións a todo o concello e seguir avanzando cara a un modelo urbano máis amable, máis respectuoso, máis accesible e pensado para as persoas, poñendo en valor a riqueza e a beleza do noso municipio».