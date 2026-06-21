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Soutomaior celebra la Noite de San Xoán con el grupo Tanto nos Ten

Durante la noche en la zona portuaria de Arcade habrá sardinada y churrascada a precios populares

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

Soutomaior celebra este martes la Noite de San Xoán con una completa programación para todas las edades en la zona portuaria de Arcade.

A las 21.00 horas se realizará una sardinada y churrascada a precios populares y a las 22.00 horas actuará el grupo Tanto Nos Ten, que volverá a subir al escenario a las 00.15 horas.

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El recinto se animará a las 23.00 horas con el espectáculo «Subumbra», de la compañía Troula, que servirá de preámbulo para el encendido de la hoguera a medianoche.

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