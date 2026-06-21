Fiesta
Soutomaior celebra la Noite de San Xoán con el grupo Tanto nos Ten
Durante la noche en la zona portuaria de Arcade habrá sardinada y churrascada a precios populares
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Soutomaior celebra este martes la Noite de San Xoán con una completa programación para todas las edades en la zona portuaria de Arcade.
A las 21.00 horas se realizará una sardinada y churrascada a precios populares y a las 22.00 horas actuará el grupo Tanto Nos Ten, que volverá a subir al escenario a las 00.15 horas.
El recinto se animará a las 23.00 horas con el espectáculo «Subumbra», de la compañía Troula, que servirá de preámbulo para el encendido de la hoguera a medianoche.
- «Ya vemos en Educación Primaria niños con conductas autolíticas o depresiones, y necesitan tiempo de atención en el aula»
- La seguridad de la Selección no reconoce a Borja Iglesias y le impide entrar al hotel: «Soy jugador de España»
- El deporte gallego llora la pérdida de la joven Noelia Gestoso
- Vigo estrena un café donde se puede conducir una excavadora en miniatura
- «Noelia, vuela alto y brilla como solo tú sabes hacerlo»
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores gallegos nacidos entre 1956 y 1961
- Silabario se vuelve Universal: «Queremos ofrecer comidas de doce a doce y música en directo»
- Daniel Dorado impulsa una campaña masiva que se hace viral para reclamar la neurorrehabilitación de su padre Agapito