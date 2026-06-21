Soutomaior celebra la Noite de San Xoán con el grupo Tanto nos Ten

Soutomaior celebra este martes la Noite de San Xoán con una completa programación para todas las edades en la zona portuaria de Arcade.

A las 21.00 horas se realizará una sardinada y churrascada a precios populares y a las 22.00 horas actuará el grupo Tanto Nos Ten, que volverá a subir al escenario a las 00.15 horas.

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El recinto se animará a las 23.00 horas con el espectáculo «Subumbra», de la compañía Troula, que servirá de preámbulo para el encendido de la hoguera a medianoche.