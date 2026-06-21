Redondela convoca un programa de ocio juvenil durante todo julio

Redondela pondrá en marcha durante las vacaciones escolares de verano el programa «Lab Xove», una alternativa gratuita de ocio educativa, creativa y tecnológica diseñada para los jóvenes. El proyecto se desarrollará a lo largo del próximo mes de julio en horario de 10.00 a 13.00 horas y está dirigido a mayores de 12 años que quieran explorar nuevas habilidades artísticas y digitales. El espacio principal de las actividades será el Multiusos de A Xunqueira, aunque también se contemplan otras localizaciones.

La oferta formativa se estructura por días de la semana con una amplia variedad de temáticas: percusión corporal e iniciación a DJ; artesanía en cuero; edición de vídeo y foto; herramientas de inteligencia artificial; pintura mural y comunicación digital.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, señaló que con esta nueva programación «ofrecemos un programa alternativo gratuíto, dinámico e moderno onde a mocidade redondelá pode espertar novas vocacións, aprender divertíndose e compartir experiencias». La regidora incidió en que «hoxe en día é fundamental que as administracións locais acheguemos ferramentas clave como a intelixencia artificial ou a comunicación dixital, sen esquecer nunca a expresión artística directa a través da música, a artesanía ou a pintura».

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El plazo de inscripción ya está abierto y la adjudicación de plazas es por orden de registro hasta completar el aforo. Con el objetivo de garantizar la calidad didáctica de cada obradoiro, los grupos serán reducidos: se establece un máximo de 15 y un mínimo de 7 personas por curso. Las solicitudes de inscripción se tramitarán a través de los canales habituales habilitados por el Concello.