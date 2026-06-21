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Cultura

Redondela convoca un programa de ocio juvenil durante todo julio

Se dirige a mayores de 12 años que quieran explorar nuevas habilidades artísticas y digitales

La alcaldesa Digna Rivas y la concejala de Xuventude, Iria Vilaboa, visitan uno de los murales realizados el pasado año.

La alcaldesa Digna Rivas y la concejala de Xuventude, Iria Vilaboa, visitan uno de los murales realizados el pasado año. / FdV

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Redondela pondrá en marcha durante las vacaciones escolares de verano el programa «Lab Xove», una alternativa gratuita de ocio educativa, creativa y tecnológica diseñada para los jóvenes. El proyecto se desarrollará a lo largo del próximo mes de julio en horario de 10.00 a 13.00 horas y está dirigido a mayores de 12 años que quieran explorar nuevas habilidades artísticas y digitales. El espacio principal de las actividades será el Multiusos de A Xunqueira, aunque también se contemplan otras localizaciones.

La oferta formativa se estructura por días de la semana con una amplia variedad de temáticas: percusión corporal e iniciación a DJ; artesanía en cuero; edición de vídeo y foto; herramientas de inteligencia artificial; pintura mural y comunicación digital.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, señaló que con esta nueva programación «ofrecemos un programa alternativo gratuíto, dinámico e moderno onde a mocidade redondelá pode espertar novas vocacións, aprender divertíndose e compartir experiencias». La regidora incidió en que «hoxe en día é fundamental que as administracións locais acheguemos ferramentas clave como a intelixencia artificial ou a comunicación dixital, sen esquecer nunca a expresión artística directa a través da música, a artesanía ou a pintura».

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El plazo de inscripción ya está abierto y la adjudicación de plazas es por orden de registro hasta completar el aforo. Con el objetivo de garantizar la calidad didáctica de cada obradoiro, los grupos serán reducidos: se establece un máximo de 15 y un mínimo de 7 personas por curso. Las solicitudes de inscripción se tramitarán a través de los canales habituales habilitados por el Concello.

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