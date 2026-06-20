El PP propone un gran complejo cultural de 5.000m2 en A Marisma

El grupo municipal del PP de Redondela propone la construcción de una gran infraestructura sociocultural en la zona de A Marisma que permita dar un salto cualitativo en esta materia y atender las necesidades de los vecinos. Se trataría de un complejo de edificios interconectados que incluirían un auditorio de grandes dimensiones, un espacio museístico dedicado a la obra del pintor Ángel Barros, una biblioteca, un nuevo conservatorio, la Casa da Xuventude y locales para las asociaciones, así como un espacio exterior que complementaría todos estos recintos.

La actuación se desarrollaría en una superficie de 5.000 m2 que engloba el terreno de las antiguas casas de los maestros de la avenida de Mendiño, en el que el actual gobierno local tiene en marcha el proyecto del futuro museo de Ángel Barros, y también el espacio que ocupa el actual Conservatorio Municipal y la plaza interior conocida como la explanada de las casas de los maestros, que fue humanizada hace dos años.

El portavoz popular, Javier Bas, señaló que aunque la propuesta surge de su partido «pertence a todo o pobo de Redondela», por lo que la llevará al próximo pleno a través de una moción. «Cremos que é unha gran idea, porque é ambiciosa e responde ás necesidades dos veciños, polo que imos tenderlle a man a todos os grupos para sacala adiante entre todos pensando en grande», manifestó.

El portavoz del PP, Javier Bas, en el centro, junto a varios ediles presenta el proyecto. / ANTONIO PINACHO

Bas explicó que esta iniciativa da continuidad a la propuesta de Barrio das Artes e da Cultura que el PP presentó para las elecciones municipales de 2019 y 2023 y su intención era reiterarla para los próximos comicios de 2027, pero aclaró que tuvo que adelantarla «ante a intención do executivo socialista de cercenar toda esta contorna cun único edificio para un museo». De hecho, en la moción del PP se solicita también la paralización de esta iniciativa para integrarla «no corazón deste proxecto máis amplo e completo». El edil cree que esta zona «non pode hipotecarse para sempre cun só edificio cando ten moitas máis posibilidades».