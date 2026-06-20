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La ONG Da Man organiza el festival Diarama en Cesantes

El cartel ofrece este sábado las actuaciones de Antía Pinal, Antón Ke, El Cuarto de Tula, Chocolate Sexy y Lareirinha DJ

La cantante Antía Pinal.

La cantante Antía Pinal. / A3

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La ONG Da Man celebra este sábado la tercera edición del festival solidario Diarama en el Brisa Chiringo de Cesantes. Arranca a las 13.00 horas con una sesión vermú con la actuación de Antía Pinal, ganadora de «La Voz».

A partir de las 19.00 horas actuarán Antón Ke, El Cuarto de Tula, Chocolate Sexy y Lareirinha DJ.

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El precio de la entrada solidaria es de 10 euros e incluye la primera consumición. Todo lo recaudado en el evento irá destinado a su labor social en Senegal.

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