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El monte de A Peneda acoge la Festa dos Fachos

La procesión arranca este sábado a las 23.00 horas desde el alto de O Viso

La periodista de FARO Carolina Sertal leerá el pregón

La procesión de los fachos en una pasada edición.

La procesión de los fachos en una pasada edición. / Bruno Rodríguez

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El monte de A Peneda acoge este sábado la tradicional Festa dos Fachos. Los actos comenzarán a las 23.00 horas con la salida de la procesión desde el alto de O Viso para ascender con las antorchas hasta A Peneda.

Al culminar la marcha se procede a la lectura del pregón a cargo de la periodista de FARO Carolina Sertal.

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