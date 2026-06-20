El monte de A Peneda acoge la Festa dos Fachos

El monte de A Peneda acoge este sábado la tradicional Festa dos Fachos. Los actos comenzarán a las 23.00 horas con la salida de la procesión desde el alto de O Viso para ascender con las antorchas hasta A Peneda.

Al culminar la marcha se procede a la lectura del pregón a cargo de la periodista de FARO Carolina Sertal.