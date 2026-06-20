Chapela se queja de trabajos nocturnos junto a la vía verde

La Asociación de Vecinos de Chapela ha expresado su preocupación por la continuidad de los trabajos nocturnos en el entorno de la vía verde y de las obras ferroviarias próximas, una situación que está provocando importantes molestias por ruido durante las madrugadas.

El colectivo vecinal reconoce la importancia de las actuaciones de mejora de las infraestructuras ferroviarias y no cuestionan la necesidad de las obras, sin embargo, consideran que debe analizarse si todos los trabajos que se están ejecutando por la noche son realmente imprescindibles en ese horario.

Especial preocupación genera el hecho de que parte de las actuaciones se estén desarrollando en zonas donde no existe una afección directa al tránsito ferroviario, por lo que desde la directiva de la asociación vecinal consideran legítimo preguntarse si determinadas tareas podrían realizarse durante el día, reduciendo así la contaminación acústica y el impacto que los trabajos tienen sobre el descanso de la población.

La vía verde y su entorno se han consolidado en los últimos años como un espacio de uso ciudadano y residencial. Por ello, desde la asociación de vecinos solicitan una «información clara» sobre la planificación de las obras, los motivos que justifican los trabajos nocturnos y las medidas adoptadas para minimizar las molestias. Ante esta situación, la presidenta del colectivo vecinal, Victoria Pichel, reclama «diálogo, transparencia y un equilibrio razonable entre la ejecución de las obras y el derecho al descanso de quienes viven junto a ellas».

Durante los últimos meses muchos de los afectados han trasladado sus quejas a la Policía Local de Redondela por las molestias continuas durante las madrugadas, con chirridos, vibraciones y ruidos de motores. En algunos casos con un nivel de ruido muy elevado durante un horario nocturno, desde las 0.30 hasta las 5.00 de la madrugada aproximadamente, provocando importantes molestias en una zona con una elevada densidad de población, afectando al descanso de los vecinos.