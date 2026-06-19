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Infraestructuras

Soutomaior aspira a destinar 4,9 millones a inversiones

El gobierno local tiene en marcha actuaciones por 2,4 millones, entre las que destacan las humanización de la alameda de Talo Río y la reforma del entorno del Concello y el salón de plenos

Las obras de reforma de la alameda de Talo Río, en el centro de Arcade.

Las obras de reforma de la alameda de Talo Río, en el centro de Arcade. / ANTONIO PINACHO

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

El Concello de Soutomaior avanza en la mejora de las infraestructuras y de los espacios públicos con un importante esfuerzo inversor, según explicó ayer el gobierno local, en estos momentos tienen movilizados un total de 2.455.158 euros destinados a diferentes actuaciones en las calles y espacios municipales tales como la humanización de la alameda de Talo Río y la reforma del entorno del Concello y el salón de plenos.

El alcalde, Manu Lourenzo, avanza que esta cifra podría incrementarse de manera significativa hasta los 4,9 millones en los próximos meses con las subvenciones solicitadas y aún pendientes de resolución.

«Estamos a vivir un dos anos con maior volume de investimento en obra pública no noso concello e traballamos na captación de recursos doutras administracións. O noso obxectivo é continuar transformando Soutomaior, atendendo as necesidades da veciñanza e construíndo un concello máis moderno, accesible e preparado para o futuro», indica Lourenzo. Entre las obras en proceso de licitación se encuentran las pistas de pádel, la humanización de Roxelio Landeiro, la zona de A Lavandeira y la Praza do Souto.

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El regidor reafirma su compromiso con una «xestión eficaz dos recursos e coa captación de financiamento doutras administracións» para seguir impulsando proyectos estratégicos.

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