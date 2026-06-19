Soutomaior aspira a destinar 4,9 millones a inversiones

El Concello de Soutomaior avanza en la mejora de las infraestructuras y de los espacios públicos con un importante esfuerzo inversor, según explicó ayer el gobierno local, en estos momentos tienen movilizados un total de 2.455.158 euros destinados a diferentes actuaciones en las calles y espacios municipales tales como la humanización de la alameda de Talo Río y la reforma del entorno del Concello y el salón de plenos.

El alcalde, Manu Lourenzo, avanza que esta cifra podría incrementarse de manera significativa hasta los 4,9 millones en los próximos meses con las subvenciones solicitadas y aún pendientes de resolución.

«Estamos a vivir un dos anos con maior volume de investimento en obra pública no noso concello e traballamos na captación de recursos doutras administracións. O noso obxectivo é continuar transformando Soutomaior, atendendo as necesidades da veciñanza e construíndo un concello máis moderno, accesible e preparado para o futuro», indica Lourenzo. Entre las obras en proceso de licitación se encuentran las pistas de pádel, la humanización de Roxelio Landeiro, la zona de A Lavandeira y la Praza do Souto.

Noticias relacionadas

El regidor reafirma su compromiso con una «xestión eficaz dos recursos e coa captación de financiamento doutras administracións» para seguir impulsando proyectos estratégicos.