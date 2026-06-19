Infraestructuras
Soutomaior aspira a destinar 4,9 millones a inversiones
El gobierno local tiene en marcha actuaciones por 2,4 millones, entre las que destacan las humanización de la alameda de Talo Río y la reforma del entorno del Concello y el salón de plenos
El Concello de Soutomaior avanza en la mejora de las infraestructuras y de los espacios públicos con un importante esfuerzo inversor, según explicó ayer el gobierno local, en estos momentos tienen movilizados un total de 2.455.158 euros destinados a diferentes actuaciones en las calles y espacios municipales tales como la humanización de la alameda de Talo Río y la reforma del entorno del Concello y el salón de plenos.
El alcalde, Manu Lourenzo, avanza que esta cifra podría incrementarse de manera significativa hasta los 4,9 millones en los próximos meses con las subvenciones solicitadas y aún pendientes de resolución.
«Estamos a vivir un dos anos con maior volume de investimento en obra pública no noso concello e traballamos na captación de recursos doutras administracións. O noso obxectivo é continuar transformando Soutomaior, atendendo as necesidades da veciñanza e construíndo un concello máis moderno, accesible e preparado para o futuro», indica Lourenzo. Entre las obras en proceso de licitación se encuentran las pistas de pádel, la humanización de Roxelio Landeiro, la zona de A Lavandeira y la Praza do Souto.
El regidor reafirma su compromiso con una «xestión eficaz dos recursos e coa captación de financiamento doutras administracións» para seguir impulsando proyectos estratégicos.
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