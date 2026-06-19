Alén Nós denuncia el derribo de parte de los pilares de entrada al pazo de Torres Agrelo

La Asociación Cultural Alén Nós de Redondela advierte de los destrozos continuados que se están produciendo en uno de los elementos más destacados del patrimonio histórico local: los pilares ornamentales de entrada al pazo de Torres Agrelo. Este colectivo ya realizó una denuncia pública hace cinco meses tras los primeros daños causados en estos elementos de piedra situados al borde de la carretera N-550 en la salida de Redondela hacia Arcade «sen que nin o Concello nin ningunha outra administración fixese absolutamente nada por protexelos». Ahora, como resultado de esta pasividad institucional, uno de los pilares acaba de ser completamente mutilado en su parte superior.

Desde Alén Nós destacan que a principios de año el pilar que luce la inscripción «Agrelo» conservaba aún su deteriorada forma original, con una cornisa moldurada removida y solo pináculos almenados de granito de los cuatro que coronaban la estructura cuando se realizó en 1865. Sin embargo, en la actualidad, el cumio del pilar aparece completamente removido y roto.

Los dos pináculos fueron derribados por el impacto del paso continuo de vehículos de gran tonelaje. «Resulta intolerable que en tan pouco tempo un monumento centenario fose reducido a cascallos sen que o Concello de Redondela fixese nada por evitalo, cando xa adverida desta situación. Tampouco ningunha das empresas que utilizan este paso diariamente se fai responsable dos estragos e, o que é máis grave, desde a administración local aínda non se depurou ningún tipo de responsabilidade nin se aplicou ningunha sanción, amosando unha compracencia inaceptaable ante o espolio do noso patrimonio», indican desde el colectivo cultural.

Estos destrozos se ven favorecidos por una alarmante brecha legal, ya que los dos pilares no figuran en el catálogo de elementos patrimoniales protegidos del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Redondela, por lo que desde Alén Nós instan urgentemente al gobierno municipal a incluirlos. Además de esta medida, plantean su traslado como «única solución física e real» para salvar lo que queda del conjunto. Para ello ya han presentado al Concello una propuesta detallada para mover los dos pilares a una zona más segura y espaciosa, situada a apenas cien metros de distancia, justo en la entrada de la carretera que conduce al recinto del Pazo de Torres Agrelo.