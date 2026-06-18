El Torneo de Esgrima Antiga de Redondela reúne a más de 60 deportistas

Redondela acoge este sábado 20 la celebración del 8º Torneo de Esgrima Histórica Vila de Redondela, una de las citas más consolidadas del calendario gallego de artes marciales históricas europeas. El evento está organizado por la Sala Viguesa de Esgrima Antiga junto con la Concejalía de Deportes redondelana. La competición este año dará un nuevo salto internacional con la presencia de deportistas de Italia, Ucrania y Rusia, que competirán junto a los procedentes de distintos puntos de España y Portugal. En total serán más de 60 competidores, una cifra que confirma el crecimiento de un torneo que gana peso deportivo y poder de convocatoria.

La prueba, que se disputa en el pabellón municipal de A Marisma, permitirá a los espectadores disfrutar de tres de las disciplinas más representativas del esgrima antiguo. La competición arrancará a las 10.00 horas con el torneo de espada medieval y escudo broquel y a las 12.00 horas una prueba de espada ropera (siglos XVI y XVII). Por la tarde, a las 16.00, se disputa el torneo de espada larga a dos manos y a las 19.00 se procederá a la entrega de trofeos en cada una de las modalidades.