Deportes
El Torneo de Esgrima Antiga de Redondela reúne a más de 60 deportistas
La competición se celebra el sábado en el pabellón municipal de A Marisma
Redondela acoge este sábado 20 la celebración del 8º Torneo de Esgrima Histórica Vila de Redondela, una de las citas más consolidadas del calendario gallego de artes marciales históricas europeas. El evento está organizado por la Sala Viguesa de Esgrima Antiga junto con la Concejalía de Deportes redondelana. La competición este año dará un nuevo salto internacional con la presencia de deportistas de Italia, Ucrania y Rusia, que competirán junto a los procedentes de distintos puntos de España y Portugal. En total serán más de 60 competidores, una cifra que confirma el crecimiento de un torneo que gana peso deportivo y poder de convocatoria.
La prueba, que se disputa en el pabellón municipal de A Marisma, permitirá a los espectadores disfrutar de tres de las disciplinas más representativas del esgrima antiguo. La competición arrancará a las 10.00 horas con el torneo de espada medieval y escudo broquel y a las 12.00 horas una prueba de espada ropera (siglos XVI y XVII). Por la tarde, a las 16.00, se disputa el torneo de espada larga a dos manos y a las 19.00 se procederá a la entrega de trofeos en cada una de las modalidades.
- Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Arousa
- La Diputación puede verse obligada a devolver la Pousada da Lanzada y su centro vacacional
- Buscan a un hombre de 43 años tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas
- Abel Caballero exige 9 millones de euros a la Xunta: «Si a Santiago lo apoyan con tres por capitalidad, a Vigo le tienen que dar nueve como ciudad más importante de Galicia»
- Un abogado irá a juicio en Vigo acusado de masturbarse ante una clienta por videoconferencia
- Nuevo operativo contra el narcotráfico en Arousa: registros en Vilanova, Vilagarcía y Ribadumia
- El Ministerio de Cultura reabre la investigación sobre la «casa barroca» de Combarro tras un vuelco documental
- Una nutria «enorme» sorprende a los bañistas en las playas de Coruxo