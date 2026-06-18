Soutomaior ofrece un verano de música y actividades inclusivas

Soutomaior ofrecerá durante la temporada estival una amplia oferta cultural con la que espera atraer a miles de personas bajo el lema «Moito Verán. Soutomaior é moito». La programación variada contempla actividades familiares, propuestas sostenibles e inclusivas, iniciativas saludables, eventos dirigidos a públicos de todas las edades y sobre todo, mucha música. Así, el cartel incluye artistas y formaciones de primer nivel como la banda italiana de ska y punk Talco, el cantante gallego de trap, música electrónica y raeggeton 9Louro, el grupo folk De Ninghures, la formación Mekánika Rolling Band y las orquestas Panorama, París de Noia y Bravú Xangai, entre otras.

Desde el gobierno local confían en que la inversión realizada en esta programación repercuta positivamente en la hostelería y en el comercio del municipio, contribuyendo a la dinamización económica. El alcalde, Manu Lourenzo, destacó que «esta programación é unha mostra do modelo de Concello polo que apostamos, un Soutomaior vivo, dinámico e con actividades pensadas para toda a veciñanza». El regidor señaló también que «o verán é unha oportunidade para poñer en valor os nosos espazos públicos e seguir consolidando o municipio como un referente cultural e de lecer na contorna».

Por su parte, el edil de Festas e Mocidade, Gonzalo Outeiro, explicó que se trata de «unha programación ampla e diversa, pensada para que veciñanza e visitantes poidan gozar dun verán cheo de propostas culturais e de lecer para todas as idades».

Los actos arrancan con la celebración de San Xoán en la noche del 23 de junio, con actuaciones de Tanto Nos Ten, un espectáculo de Troula y una hoguera adaptada.

Sigue los próximos días 26 y 27 con «A Orgullosa», la tercera fiesta de las entidades diversas y disidentes, en la Carballeira do Peirao, con cociertos de Rabelo y Nenaza.

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En el mer de julio el día 5 llegará el festival de danza contemporánea «Rebulir» y el día 11 los conciertos Talco, De Ninghures, 9Louro y La Duendeneta.