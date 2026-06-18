Una motorista, herida en una colisión contra un coche en Chapela

Una motorista resultó herida en la tarde de este jueves en una colisión contra un coche en la avenida de Redondela, en Chapela, a la altura del instituto. El accidente se produjo a las 18.30 horas cuando la moto, una scooter de 125 cc, que circulaba en dirección a Vigo chocó frontolateralmente contra un turismo que giraba en la intersección para incorporarse a la Estrada do Torreiro.

Según testigos presenciales el coche, un Seat León, circulaba por el vial y no realizó el stop al hacer el giro, por lo que la motorista que transitaba en dirección a Vigo no tuvo tiempo de frenar ni pudo esquivar al vehículo, colisionando contra la parte frontal. A consecuencia del impacto, la mujer -única ocupante de la moto- se precipitó contra el asfalto.

Los vehículos implicados en la colisión en Chapela. / ANTONIO PINACHO

Hasta el lugar del accidente se desplazó una ambulancia del 061 y una patrulla de la Policía Local de Redondela. La herida, que estaba consciente y al parecer tenía daños importantes en una pierna, fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario de Vigo.

Segundo accidente en una semana

Es el segundo accidente entre un coche y una moto que se produce esta semana en la avenida de Redondela de Chapela. El pasado lunes otro motorista resultó herido en las inmediaciones del restaurante Pinales y tuvo que ser hospitalizado. El coche que causó el accidente se dio a la fuga, por lo que la Guardia Civil ha abierto una investigación para poder localizarle ya que habría incurrido en un presunto delito de omisión del deber de socorro.

Paralelamente, vecinos de Chapela y familiares de la víctima han difundido un llamamiento a través de las redes sociales para tratar de recabar información que permita identificar al vehículo implicado.

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En esos mensajes solicitan cualquier pista sobre el color o el modelo del coche, así como información de talleres que hayan podido recibir algún vehículo con daños compatibles con el accidente.