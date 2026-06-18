Medio ambiente
Los comuneros de Chapela plantan árboles en el patio del colegio Igrexa
La actividad contó con la participación de los alumnos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Comunidade de Montes de Chapela, en colaboración con la Anpa del colegio Igrexa, ha realizado una plantación de distintas especies arbóreas en el patio trasero del centro educativo.
La actividad, en la que también participaron los alumnos, ha permitido dotar esta zona con carballos, cerezos, niquilambas, un limonero y un naranjo.
Los comuneros aprovecharon la iniciativa para concienciar a los niños sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y los montes.
- Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Arousa
- La Diputación puede verse obligada a devolver la Pousada da Lanzada y su centro vacacional
- Buscan a un hombre de 43 años tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas
- Abel Caballero exige 9 millones de euros a la Xunta: «Si a Santiago lo apoyan con tres por capitalidad, a Vigo le tienen que dar nueve como ciudad más importante de Galicia»
- Un abogado irá a juicio en Vigo acusado de masturbarse ante una clienta por videoconferencia
- Nuevo operativo contra el narcotráfico en Arousa: registros en Vilanova, Vilagarcía y Ribadumia
- El Ministerio de Cultura reabre la investigación sobre la «casa barroca» de Combarro tras un vuelco documental
- Una nutria «enorme» sorprende a los bañistas en las playas de Coruxo