Los comuneros de Chapela plantan árboles en el patio del colegio Igrexa

La Comunidade de Montes de Chapela, en colaboración con la Anpa del colegio Igrexa, ha realizado una plantación de distintas especies arbóreas en el patio trasero del centro educativo.

La actividad, en la que también participaron los alumnos, ha permitido dotar esta zona con carballos, cerezos, niquilambas, un limonero y un naranjo.

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Los comuneros aprovecharon la iniciativa para concienciar a los niños sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y los montes.