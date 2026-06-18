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Medio ambiente

Los comuneros de Chapela plantan árboles en el patio del colegio Igrexa

La actividad contó con la participación de los alumnos

Un grupo de niños durante la plantación en el colegio Igrexa.

Un grupo de niños durante la plantación en el colegio Igrexa. / C.M.CH.

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La Comunidade de Montes de Chapela, en colaboración con la Anpa del colegio Igrexa, ha realizado una plantación de distintas especies arbóreas en el patio trasero del centro educativo.

La actividad, en la que también participaron los alumnos, ha permitido dotar esta zona con carballos, cerezos, niquilambas, un limonero y un naranjo.

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Los comuneros aprovecharon la iniciativa para concienciar a los niños sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y los montes.

Uno de los árboles plantados durante la actividad.

Uno de los árboles plantados durante la actividad. / C.M.Ch.

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