Galardón
Aser Álvarez gana el premio de periodismo Manuel Lueiro Rey
La pieza ganadora aborda la problemática de la contaminación medioambiental generada por las macrogranjas en la comarca de A Limia
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El periodista y politólogo Aser Álvarez ha ganado el Premio de Periodismo Manuel Lueiro Rey, convocado por el Concello de Fornelos de Montes, por su artículo titulado «O tema prohibido». La pieza ganadora aborda la problemática de la contaminación medioambiental generada por las macrogranjas en la comarca de A Limia, poniendo el foco en sus consecuencias sociales y ambientales.
El jurado, compuesto por los periodistas Ramón Rozas y Carme Vidal, junto al escritor Ramón Nicolás, destacó la valentía y el compromiso del texto con la denuncia de los daños al medio ambiente y a la salud pública, así como la presunta impunidad de las explotaciones.
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