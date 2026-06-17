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Conferencia

Víctor Cageao expone en Redondela la actualidad de las galería de las Colecciones Reales

El director de estas dependencias de Patrimonio Nacional participó como invitado en el cóctel benéfico de la Fundación Filomena Rivero Alonso

Víctor Cageao, en primera fila con camisa de cuadros y chaqueta, junto a la presidenta de la fundación, Gracia Regojo.

Víctor Cageao, en primera fila con camisa de cuadros y chaqueta, junto a la presidenta de la fundación, Gracia Regojo. / MARTA G. BREA

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El Patronato de la Fundación Filomena Rivero Alonso celebró ayer en la Casona da Torre su tradicional cóctel a beneficio de Cáritas, que incluyó una conferencia del director de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Víctor Cageao, que disertó sobre la historia y actualidad de la galería de las Colecciones Reales inaugurada en 2023 en Madrid.

Cageao disfrutó a mediodía de una comida con la familia Regojo y numerosos invitados en el Pazo de Santa Teresa de Redondela.

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