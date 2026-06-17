Conferencia
Víctor Cageao expone en Redondela la actualidad de las galería de las Colecciones Reales
El director de estas dependencias de Patrimonio Nacional participó como invitado en el cóctel benéfico de la Fundación Filomena Rivero Alonso
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El Patronato de la Fundación Filomena Rivero Alonso celebró ayer en la Casona da Torre su tradicional cóctel a beneficio de Cáritas, que incluyó una conferencia del director de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Víctor Cageao, que disertó sobre la historia y actualidad de la galería de las Colecciones Reales inaugurada en 2023 en Madrid.
Cageao disfrutó a mediodía de una comida con la familia Regojo y numerosos invitados en el Pazo de Santa Teresa de Redondela.
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