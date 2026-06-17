Soutomaior construirá tres nuevas pistas de pádel en A Montesiña

Soutomaior inició ayer la licitación de la instalación de tres nuevas pistas de pádel en el complejo deportivo de A Montesiña. La actuación permitirá transformar la actual pista de tenis situada en la parte baja del recinto en tres canchas de pádel, además de ampliar la grada lateral y adaptar la cubierta a las nuevas dimensiones de la superficie de juego. La inversión supera los 260.000 euros y cuenta con financiación de la Diputación a través del III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas y del Plan +Provincia 2026-2027. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 6 de julio.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, destaca que con esta actuación «seguimos avanzando na modernización das instalacións deportivas municipais para ofrecer espazos de maior calidade e responder ás demandas actuais da veciñanza. Esta actuación supón un paso importante para consolidar a Montesiña como un referente deportivo no municipio».

El edil de Deportes, Gonzalo Outeiro, señala que el «o pádel é unha disciplina cunha demanda crecente e estas novas pistas permitirán ampliar a oferta deportiva municipal, mellorar as condicións de práctica e facilitar a organización de actividades e competicións».

Pablo Orge, Raquel Villaverde y Manu Lourenzo en las pistas de A Montesiña. / FdV

Desde el gobierno local explican que, una vez rematado el proceso de contratación, las obras se ejecutarán con un plazo previsto de cuatro meses.

Además, el gobierno local ya trabaja en un nuevo proyecto para crear un complejo deportivo al aire libre con dos pistas de tenis en las inmediaciones de A Montesiña, completando así unas instalaciones modernas y renovadas.