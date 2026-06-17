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Redondela celebra el Día do Orgullo con un amplio programa lúdico

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El Concello de Redondela se suma un año más a las celebraciones por el Día Internacional do Orgullo LGTBIQA+ con un programa diseñado para todos los públicos. Las actividades se concentrarán este viernes 19 en los jardines traseros del Multiusos de A Xunqueira, que arrancarán a las 19.00 horas con un acto institucional y lúdico.

Esta edición destaca por el papel activo de los jóvenes del municipio, ya que el evento cuenta con la colaboración directa del Consello Municipal de Infancia e Adolescencia «Axentes do Cambio». El objetivo principal es visibilizar la diversidad, promover el respeto y consolidar a Redondela como un municipio libre y acogedor para todas las personas.

Los asistentes podrán disfrutar de un amplio abanico de actividades gratuitas durante la tarde-noche, donde habrá un micro abierto, espacio dinamizado por las artistas Carolina Smith y Drag Manola, y también talleres creativos con maquillaje y elaboración de chapas conmemorativas.

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Para los más pequeños se instalará un hinchable, además de contar con animación y música durante todo el evento.

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