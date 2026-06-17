Un pódcast de Redondela gana un premio al mejor diseño sonoro de Galicia

El pódcast «Onda Torrella», realizado por Fon Conde y Alicia Tizón para la Radio Municipal de Redondela, ha sido distinguido con el premio al Mellor Deseño Sonoro en el marco del II Festival de Pódcast organizado por la Asociación de Emisoras Municipais Galegas (Emuga), celebrado en la localidad coruñesa de Fene.

El jurado reconoció la calidad sonora, creatividad y el cuidado tratamiento de una propuesta que combina música, memoria e identidad local. El espacio da voz a los vecinos del municipio, que comparten seis canciones significativas de sus vidas junto con anécdotas personales, creando un retrato emocional y colectivo de la comunidad.

El episodio premiado fue especialmente destacado por su tratamiento sonoro, al incorporar grabaciones exclusivas de la cantante y guitarrista Noite Son —nombre artístico de la gallega Noite Fernández Guardiola— realizadas específicamente para el programa, generando una experiencia inmersiva y una sensación de música en directo. Fon Conde y Alicia Tizón, creadores, voces y productores del pódcast, agradecieron públicamente a Noite Son su interés y participación, «porque sen a súa calidade musical, sonora e artísica este episodio non tería o mesmo valor».

Fon Conde y Alicia Tizón, ayer, con el diploma del premio. / R.M.R.

Este reconocimiento pone en valor la apuesta de la Radio Municipal de Redondela por los nuevos formatos sonoros y por la creación de contenidos de proximidad que fortalecen la memoria y la participación de la comunidad.

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La entrega de los premios fue durante la clausura del festival, que reunió en Fene a profesionales y aficionados al podcasting de toda Galicia en un encuentro dedicado a la creación sonora, la innovación y la promoción de los contenidos en gallego. Desde Radio Redondela, Fon Conde y Alicia Tizón agradecieron este reconocimiento, que supone «un impulso para continuar desenvolvendo proxectos de comunicación sonora de calidade» y también «reforza o compromiso da emisora coa produción de contidos innovadores e próximos á cidadanía», concluyen.